«Мы не договаривались заранее»: Бердников раскрыл подробности подготовки к свадьбе дочери

Старшая дочь солиста группы «Корни» Александра Бердникова готовится к свадьбе в 16 лет. Певец сам объявил эту новость на премьере фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора». По его словам, дочь уже выбирает свадебное платье и с нетерпением ждет этого события.

Как пишет StarHit, избранником Миланы стал молодой человек по имени Мигель. По словам певца, с ним она знакома с детства. Более того, отец молодого человека — давний друг Бердникова.

«Заранее с родителями мы не договаривались. Просто я давно дружу с его отцом, уже больше двадцати лет. Я был у Мигеля на крестинах. Он родился, и где-то через полгода-год, его крестили. Тогда я был на торжестве. И вот прошло время, теперь свадьба», — отметил артист.

Он добавил, что в кругу его семьи ранний брак не вызывает удивления: молодые люди искренне любят друг друга, а родные готовы помочь с организацией и расходами.

Накануне Роза Сябитова прокомментировала информацию о свадьбе дочери Александра Бердникова.