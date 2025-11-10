Дубна помнит: 80 фехтовальщиков почтили память мастера спорта, погибшей при теракте на Дубровке

В Дубне прошел VIII турнир по фехтованию на шпагах, посвященный памяти мастера спорта международного класса Евгении Скопцовой, погибшей при теракте на Дубровке. В соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга и регионов Центральной России.

На открытии турнира выступила сестра Евгении, Наталья, подчеркнувшая важность сохранения памяти о спортсменке, стоявшей у истоков развития фехтования в Дубне.

Турнир привлекает участников всех уровней: и начинающих, и мастеров спорта. Городская секция фехтования активно развивается: в этом году зал для тренировок капитально отремонтировали, обновили освещение и оборудование.

Секция насчитывает около 50 спортсменов. Арина Тешева и Анна Микелова входят в состав молодежной сборной России. «Наши спортсмены успешно защищают честь наукограда и региона на всероссийских и международных соревнованиях», - отметил глава Дубны Максим Тихомиров.