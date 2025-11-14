Дубна расширила меры поддержки ветеранов СВО: спорткомплекс «Радуга» стал частью программы восстановления

В Дубне ветераны СВО получили возможность проходить физическую и психологическую реабилитацию на льготных условиях в спорткомплексе «Радуга». Для них открыт доступ к тренажерному залу и бассейну.

Один из участников программы, Вячеслав Романов, который после службы вернулся к работе на гражданской должности, отметил значимость такой поддержки.

Глава округа Максим Тихомиров подчеркнул, что в городе действует расширенная программа адаптации для ветеранов, и спортшкола «Радуга» стала её важной частью.

Чтобы оформить льготу, достаточно подать заявление на месте и предоставить копии удостоверения и справки об участии в СВО. После этого ветераны могут выбирать удобный график занятий.