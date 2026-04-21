Энн Хэтэуэй признали самой красивой звездой 2026 года

Журнал People, который ежегодно определяет самых красивых и влиятельных людей планеты, в 2026 году назвал Энн Хэтэуэй самой красивой звездой мира. Это признание пришло к 43-летней актрисе в тот момент, когда она находится на пике своей карьеры, готовясь к выходу долгожданного продолжения культового фильма «Дьявол носит Prada 2».

В интервью изданию Энн, которая прославилась еще в 2001 году благодаря роли в «Дневниках принцессы», откровенно рассказала о том, как изменилось ее отношение к успеху и к самой себе за годы работы в Голливуде.

По словам Хэтэуэй, в начале своего пути она была убеждена, что только строгость к себе, самокритика и постоянное напряжение помогут ей добиться высот и оставаться востребованной. Однако со временем Энн поняла, что настоящий секрет успеха заключается вовсе не в изнурительной самодисциплине, а в умении получать удовольствие от процесса, от жизни и от творчества. Именно этот сдвиг в сознании, как считает актриса, позволил ей не только сохранить себя в индустрии, но и обрести внутреннюю гармонию.

Отдельных слов благодарности актриса удостоила свою семью, особенно супруга и продюсера Адама Шульмана, который, по ее признанию, помогает ей сохранять равновесие в жизни, когда карьера и публичность начинают давить. Актриса подчеркнула, что именно поддержка близких и умение вовремя переключиться с работы на личное — это то, что действительно делает ее счастливой и, возможно, даже более красивой в глазах окружающих.

При этом Хэтэуэй признается, что до сих пор испытывает некоторую неопределенность и любит рисковать, пробуя себя в новых амплуа и проектах, не боясь ошибиться или быть непонятой. Именно эта смесь уязвимости, амбиций и искренней радости от жизни, вероятно, и подкупила редакцию журнала People, которая в 2026 году выбрала ее в качестве эталона красоты и стиля.

