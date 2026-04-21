Стало известно о возможном разводе Киры Найтли с Джеймсом Райтоном после 12 лет брака

Голливудская актриса Кира Найтли, известная миллионам зрителей по ролям в фильмах «Пираты Карибского моря», «Гордость и предубеждение» и «Имитация игры», вновь оказалась в центре внимания, но на этот раз не из-за новых кинопроектов, а из-за слухов о возможном разводе. Западные таблоиды активно обсуждают, что брак 40-летней звезды с музыкантом Джеймсом Райтоном, который продлился 12 лет, может подойти к концу, и поводов для таких предположений накопилось несколько.

Во-первых, издание Daily Mail опубликовало кадры, на которых Райтон запечатлен без обручального кольца. Фанаты часто воспринимают это как первый признак семейных проблем.

Более того, ранее в СМИ появилась информация об изменении документов самой Киры Найтли, связанных с ее компанией: якобы актрисы убрала оттуда фамилию мужа.

Однако есть и факты, которые ставят под сомнение развод: в апреле актрису видели вместе с мужем и двумя дочерьми во время семейной прогулки в Венеции, и пара выглядела вполне счастливой и умиротворенной.

Напомним, что Найтли и Райтон познакомились в 2011 году, а спустя два года, в 2013-м, поженились. С тех пор они старались максимально оберегать свою личную жизнь от вмешательства прессы и почти не давали совместных интервью. Сама актриса в редких откровениях признавалась, что они с мужем, как и любая пара, могут раздражать друг друга, но их отношения наполнены юмором, который помогает справляться с трудностями.

Ранее стало известно о третьей беременности Натали Портман.