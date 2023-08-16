Фестиваль по плаванию среди инвалидов стартовал в Подольске

Фестиваль по плаванию среди людей с инвалидностью начался в подмосковном городском округе Подольск. Три десятка участников продемонстрировали на спортивном событии настоящую силу воли и спортивное мужество.

Подобное мероприятие проводится в муниципалитете в шестой раз. В этом году участниками заплывов стали представители нескольких подмосковных округов и городов. У многих из них спортивные увлечения не заканчиваются на плавании. Основной площадкой стал УСЦ «Юность», где бассейн приспособлен для плавания людей с ограниченными возможностями после недавнего ремонта.

Так, уроженка Подольска Наталья Володина, которая занимает призовые места на соревновании уже два года подряд, увлекается стендовой стрельбой и воспитывает двух дочерей. Девочки поддержали маму на подольском фестивале и сами активно занимаются спортом.