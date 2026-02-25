ФК «Ростов» потерял одного из главных спонсоров

Компания «Ростсельмаш» приостановила спонсирование футбольного клуба «Ростов». В пресс-службе компании сообщили, что такое решение принято «в связи с текущей экономической ситуацией».

У ФК «Ростов» и без того было незавидное финансовое положение. Сообщалось о долгах клуба в размере от 2 до 5 млрд руб. По этой причине южане вынуждены были продавать своих ведущих футболистов. В частности, «Ростов» продал «Краснодару» защитника сборной России Илью Ваханию за €1,55 млн (футболист перейдет в стан «быков» летом).

По данным инсайдера Ивана Карпова, из-за ухода «Ростсельмаша» клуб потеряет 100 млн руб. в год. Как утверждает источник, ФК «Ростов» может перейти под контроль бизнесмена Али Узденова, который и сейчас дает деньги на содержание клуба. Если это произойдет, большое влияние на клуб будет оказывать агент Павел Андреев, который сделает из «Ростова» платформу для прокачивания своих игроков, как это уже было, например, в «Крыльях Советов».

На данный момент «Ростов» занимает 11-е место в РПЛ, набрав 21 очко в 18 матчах.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак предложил расширить РПЛ до 18 команд в качестве альтернативы ужесточения лимита на легионеров.