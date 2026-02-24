Семак нашел альтернативу ужесточению лимита на легионеров

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак в разговоре с «Чемпионатом» высказался о расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) до18 команд как альтернативе ужесточению лимита на легионеров.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что постепенно в РПЛ будет установлен лимит в пять легионеров на поле и десять в заявке. В настоящее время действуют гораздо более мягкие ограничения — 8/13.

Семак предположил, что на места, освобожденные легионерами в клубах РПЛ, придут не молодые российские таланты, а опытные игроки из команд ниже рангом.

«Если вы хотите увеличить количество россиян в РПЛ на 20 человек, то просто расширьте чемпионат до 18 команд. Эффект будет тот же. Зато мы будем конкурентоспособны в Европе, зато у нас будет хоть какая-то конкуренция внутри команд», — сказал Семак.

Он подчеркнул, что в тренерском совете РПЛ все согласны, что новый лимит не сделает российский футбол сильнее, но у них не было возможности донести свою позицию до министра спорта.

