Квартира и дача Людмилы Арининой достались не родственникам, а актрисе Ирине Пеговой

В Москве 13 марта на 94-м году жизни умерла заслуженная артистка России Людмила Аринина, знакомая миллионам зрителей по фильмам «Белорусский вокзал», «Гостья из будущего» и «Любимая женщина механика Гаврилова». Но даже после смерти она продолжает вызывать споры. Главный вопрос — кому досталось ее наследство?

Как пишет The Voice со ссылкой на артиста Стаса Садальского, квартира в центре Москвы и дача под Истрой, принадлежавшие актрисе, по завещанию перешли не родным племянникам, а известной актрисе Ирине Пеговой.

Как выяснилось, родственники не навещали Аринину, а объявились лишь после смерти, когда узнали о наследстве. Их попытка оспорить завещание в суде провалилась.

Восемь лет назад, после того как от рака умер третий муж Людмилы Арининой, актриса, не имевшая детей, практически стала затворницей. Она мучилась болезнями и редко выходила из дома. Именно тогда Пегова предложила свою помощь.

Как рассказали близкие, Ирина регулярно привозила актрисе горячие супы, помогала с уборкой, закупала продукты и просто поддерживала ее морально. Сама Пегова никогда не афишировала эти жесты и на вопросы журналистов отвечала скромно: «Поддерживаю ее по мере сил».

