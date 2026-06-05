«Платье-комбинация и мелкие кудри»: Ирина Пегова вызвала восхищение у поклонников после новых фото

Народная артистка РФ Ирина Пегова, которая недавно получила наследство от Людмилы Арининой, порадовала поклонников новыми профессиональными снимками, пишет Леди.Mail. 47-летняя звезда опубликовала в своем блоге свежую фотосессию. Для съемки она выбрала смелый, но элегантный образ.

Отмечается, что на фотографиях Пегова позирует в платье-комбинации на тонких бретельках. Поверх платья накинут кожаный плащ, который добавляет нотку дерзости.

Стилисты дополнили лук актрисы классическими туфлями-лодочками на высокой шпильке и массивным кольцом. Волосы Ирины были уложены в мелкие кудри, которые придали ей романтичный и немного игривый вид. Макияж выполнен с акцентом на глаза и губы.

Сама актриса подписала публикацию коротко, но емко: «Лето, приходи!». Поклонники мгновенно отреагировали на пост. Они засыпали Ирину комплиментами: «От улыбки стало всем теплей», «Манкая и женственная», «Бесподобная фотосессия, вы очаровательны».

Многие отметили, что актриса выглядит потрясающе и с возрастом становится только краше. Похоже, новая фотосессия удалась, а поклонники ждут от любимицы новых ярких работ и в кино, и в социальных сетях.

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