«Я набрала 6 кг и перестала себе нравиться»: дочь Славы призналась в переедании

Дочь известной певицы Славы, 27-летняя Саша Морозова, откровенно рассказала о своей борьбе с лишним весом, сообщает Super. Девушка призналась, что у нее диагностировано расстройство пищевого поведения (РПП).

Все началось после съемок в одном из проектов — тогда Саша впервые столкнулась с перееданием, чего раньше никогда не случалось. За короткий промежуток времени она набрала 6 кг и, по ее собственному признанию, перестала себе нравиться.

Вместо того чтобы прибегать к радикальным методам похудения, Саша решила действовать самостоятельно. Однако этот путь оказался тяжелым: она не могла остановиться и продолжала есть, даже когда не испытывала голода.

Сейчас девушка использует метод самоконтроля. Каждый раз, когда тянется к еде, она задает себе вопрос: «Почему я хочу есть, если я не голодна?». Это, как призналась девушка, помогает ей осознавать свои действия.

Морозова признается, что здоровье сейчас для нее находится в приоритете. Вместе с мужем они планируют второго ребенка, поэтому нормализация пищевого поведения — не просто вопрос внешности, а необходимость.

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