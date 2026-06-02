Звезда сериала «Чики» Ирина Горбачева сбросила 13 кг

Звезда фильма «Аритмия» и сериала «Чики», российская актриса Ирина Горбачева рассказала о своей трансформации. Артистка раскрыла, что похудела на 13 килограммов, пишет Super.

При этом, как отметила Ирина, она не гонится за быстрым результатом, а делает ставку на долгосрочные изменения. Для этого актриса использует комплексный подход к здоровью и внешнему виду.

«Я перестраиваю питание, принимаю "Седжаро" по назначению врача, прохожу антипаразитарную программу, занимаюсь коррекцией и прокачкой тела. Сейчас, например, планирую набрать 3-4 килограмма, но уже мышечной массы», — рассказала Горбачева.

Саму работу над собой актриса воспринимает как инвестицию в будущее. Она стремится не просто изменить внешность, а выстроить новый образ жизни. Кроме того, Горбачева старается наладить режим сна и уделять больше времени себе, а также поддерживать высокий уровень энергии.

