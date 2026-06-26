«Каролина» охотится за вратарем Хеллибаком: готовы отдать Никишина и выбор в первом раунде драфта

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» хочет мощно усилить вратарскую позицию, сделав «Виннипег Джетс» предложение по голкиперу Коннору Хеллибаку. Об его условиях сообщил инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли.

По его информации, за трехкратного обладателя «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю) «Каролина готова отдать защитника Александра Никишина и выбор в первом раунде драфта. У Хеллибака контракт с ежегодной зарплатой $8,5 млн рассчитан до 2031 года, но сообщалось, что американец хотел бы сменить клуб.

В ростере «Харрикейнз» на данный момент уже есть два голкипера с контрактами — Петр Кочетков и Брэндон Басси, проводивший заключительные матчи финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».

24-летний Александр Никишин становится ограниченно свободным агентом. После дебютного сезона к россиянину есть серьезный интерес на рынке. По данным инсайдера Даррена Дрегера, не менее шести клубов претендуют на Никишина.

Ранее «Колорадо Эвеланш» обменяли российского форварда Валерия Ничушкина в «Коламбус Блю Джекетс».