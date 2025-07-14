Казахстанский комментатор прославился в интернете, оговорившись в слове «клюшка»

Казахстанский комментатор Дидар Есимов случайно стал звездой соцсетей после неожиданной оговорки в прямом эфире. Об этом сообщает «Газета.ру».

Во время матча чемпионата Казахстана по футболу между «Ордабасы» и «Астаной» комментатор Дидар Есимов хотел сравнить ногу футболиста с хоккейной клюшкой, но случайно оговорился, произнеся созвучное слово «шлюшка». Ошибку он сразу же поправил, но запись момента быстро разлетелась по соцсетям.

Болельщики оценили реакцию комментатора, который не растерялся и продолжил трансляцию как ни в чем не бывало. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Ордабасы».

В чемпионате Казахстана по футболу «Астана» уверенно возглавляет турнирную таблицу с 37 очками. Вторую позицию удерживает «Кайрат», отставая всего на одно очко (36). «Тобол» замыкает тройку лидеров с 34 баллами. «Ордабасы» пока довольствуется седьмой строчкой, имея в своем активе 23 очка.

Ранее стало известно, что российские клубы и сборные могут получить допуск к международным турнирам уже в 2025 году.