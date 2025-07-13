Александр Дюков выразил уверенность в возможном возвращении российских футбольных команд на международную арену к концу 2025 года. Президент Российского футбольного союза (РФС) подтвердил ранее озвученные предположения о том, что решение о допуске российских клубов и сборных может быть принято в ближайшее время, пишет ТАСС .

«Высока вероятность, что Россию вернут до конца 2025 года», — заявил Дюков, отметив, что его информация основывается на различных источниках и профессиональной интуиции.

Ранее эту информацию поддержал Сергей Прядкин, советник руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по работе с европейскими лигами, который также считает, что возвращение российских команд на международную арену может произойти в ближайшее время.

Напомним, что российские футбольные клубы и сборные были отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года по решению Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА.

Ранее сообщалось, что в России исключили масштабное распространение чумы благодаря системе надзора.