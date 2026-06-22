Менеджер звезды «Слова пацана» Копейкина отказалась комментировать его диагноз

PR-менеджер звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Славы Копейкина Анастасия Миллер отказалась от комментариев по поводу информации о наличии у ее подопечного биполярного аффективного расстройства (БАР), сообщает портал «360».

Накануне телеграм-канал Mash сообщил, что у Копейкина во время прохождения медкомиссии по призыву на службу в армию выявили БАР.

«У нас комментариев по этому поводу нет. Мы никак ни подтверждать, ни опровергать эту информацию не будем», — сказала представитель Славы

По данным источников, признаки заболевания у артиста проявлялись еще в подростковом возрасте, но тогда родные не придали им значения. Обострилась ситуация после личной семейной драмы. С поступлением в ГИТИС и развитием актерской карьеры состояние Копейкина ухудшилось. На фоне подавленности он начал выпивать, а позднее попробовал запрещенные вещества, что пошатнуло его нервную систему.

Как отмечает телеграм-канал, в какой-то момент актер решил обратиться к специалистам. Он прошел курс лечения, отказался от алкоголя и веществ, начал принимать антидепрессанты. Однако состояние оставалось нестабильным. Врачи направили его в психиатрическую больницу, где после обследования диагностировали БАР и поставили на учет.

Сейчас заболевание актера находится в стадии ремиссии. Сам артист продолжает работать над новыми проектами и не дает болезни мешать творчеству.

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