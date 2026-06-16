Роза Сябитова прокомментировала свадьбу 16-детней дочери солиста группы «Корни»

Участник группы «Корни» Александр Бердников на премьере семейного фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора» поделился неожиданной новостью. Оказалось, его старшая дочь Милана готовится к свадьбе. Девушке всего 16 лет.

При этом журналисты заметили отсутствие девочки на мероприятии и спросили, почему она не пришла поддержать отца. Бердников заявил, что его дочь выбирает свадебный наряд». Дальнейших подробностей музыкант раскрывать не стал. Известно лишь, что избранником Миланы стал сын давних друзей семьи. С ним девушка знакома с детства.

Нашлись и те, кто не побоялся высказаться по этому поводу. Известная телеведущая и сваха программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова прокомментировала этот союз в интервью Teleprogramma.org.

«Я не могу комментировать браки несовершеннолетних. Это вне моего понимания», — сказала она.

Сам Бердников родом из цыганского рода, где ранние браки считаются нормой. Однако отец не стал уточнять, связан ли этот брак с традициями или же это осознанный выбор самой Миланы. Поклонники гадают, не слишком ли рано девушка решила выйти замуж, но сам певец хранит молчание.

Ранее сообщалось, что 17-летняя дочь Сергея Жукова встречается с футболистом ЦСКА.