Не стало матери Дмитрия Хворостовского: она пережила сына почти на девять лет

В Москве 15 июня на 91-м году жизни скончалась Людмила Петровна Хворостовская, мать всемирно известного оперного певца Дмитрия Хворостовского, сообщает The Voice со ссылкой на министра культуры Красноярского края Аркадия Зинова. Людмила Петровна пережила своего великого сына почти на девять лет.

Людмила Петровна родилась 10 января 1936 года в селе Каратузском Красноярского края. С музыкой она связана не была: всю свою жизнь посвятила медицине. Окончив Красноярский медицинский институт, она до пенсии работала акушером-гинекологом в больнице.

Музыкальное начало в семье шло от отца — Александр Степанович, инженер-химик по образованию, прекрасно пел и играл на фортепиано, собрал большую коллекцию записей мировых оперных певцов и с детства занимался с сыном.

Дмитрий Хворостовский ушел из жизни 22 ноября 2017 года в Лондоне после продолжительной борьбы с раком мозга. Ему было 55 лет. Прах певца разделили на две части: одну урну захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, вторую привезли в Красноярск.

Людмила Петровна и Александр Степанович оставались хранителями памяти о сыне и после его смерти. Родители держались скромно и почти не давали интервью. В 2019 году у Людмилы Петровны вышла книга «История семьи. Сибирская сага», в которой она собрала воспоминания о роде Хворостовских.

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