«Болезнь вернулась»: умерла младшая сестра Александра Устюгова

Пришла печальная весть: после продолжительной и тяжелой борьбы с онкологией скончалась Екатерина Устюгова — младшая сестра звезды фильма «Союз спасения» Александра Устюгова. О ее смерти сообщила дочь Ия в социальных сетях, пишет Super.

Екатерина открыто делилась историей своего лечения. Пару лет назад врачи обнаружили у нее метастаз в легком. Женщина перенесла две операции, но через год болезнь вернулась, и она продолжила рассказывать подписчикам о своих переживаниях и борьбе.

Устюгов в момент трагедии находился на гастролях. Несмотря на шок и горе, он принял решение не отменять выступление и вышел на сцену с группой Ekibastuz в Нижнем Новгороде.

Позже актер опубликовал в своем личном блоге фото из самолета и эмоциональный пост, в котором процитировал строки Владимира Высоцкого: «Если, путь прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, — значит, нужные книги ты в детстве читал». Поклонники выражают соболезнования артисту и его семье.

Прощание с Екатериной состоится 5 июня. Близкие попросили всех, кто придет отдать последний долг, не приносить на похороны лилии.

Ранее стало известно, что после борьбы с тяжелой болезнью умерла певица Валентина Игнатьева.