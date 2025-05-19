Премьер Испании обвинил организаторов «Евровидения» в двойных стандартах из-за участия Израиля

Премьер-министр Испании Педро Санчес раскритиковал организаторов музыкального конкурса «Евровидение» за проявление двойных стандартов, позволив Израилю участвовать в соревновании, в то время как Россия была отстранена после начала специальной военной операции на Украине.

Политический скандал разгорелся вокруг музыкального конкурса «Евровидение-2025». Глава испанского правительства Педро Санчес выступил с резким заявлением, обвинив организаторов в непоследовательности при допуске стран-участниц. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению испанского лидера, Израиль, как и ранее отстраненная Россия, не должен был участвовать в конкурсе. Санчес подчеркнул недопустимость применения двойных стандартов в культурной сфере, проводя параллель между ситуациями вокруг двух стран.

Заявление прозвучало на фоне неоднозначных результатов конкурса, где представительница Израиля Юваль Рапопорт заняла второе место, получив максимальное число зрительских голосов. Примечательно, что 13 стран, включая саму Испанию, присудили израильской певице высшие 12 баллов.

Испанская телерадиокомпания RTVE уже направила официальный запрос в Европейский вещательный союз с требованием провести аудит системы голосования. Левые политические силы страны, в частности партия Podemos, утверждают, что высокие оценки стали результатом скоординированной кампании ультраправых и израильского правительства.

В противовес этой позиции выступила ультраправая партия Vox, возмутившаяся тем, что во время трансляции конкурса комментаторы напомнили зрителям о жертвах среди мирного населения в секторе Газа, число которых превысило 50 тысяч человек.

Испания не единственная страна, выразившая протест. Государственный телеканал Бельгии демонстративно прервал трансляцию выступления израильской участницы, выразив таким образом солидарность с Палестиной.

Ранее участница «Евровидения» от России высказалась об участии SHAMAN в «Интервидении».