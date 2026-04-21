Прохор Шаляпин высказался об обвинениях Киркорова в пиаре на его имени

Конфликт между двумя Филиппом Киркоровым и Прохором Шаляпиным получил новое развитие после того, как король поп-эстрады обвинил своего коллегу в пиаре на его имени, пишет Super.ru.

Шаляпин, который не привык уклоняться от острых вопросов, дал прямой ответ на эти обвинения прямо на премии «Прорыв года 2026». Он заявил, что в начале своей карьеры он искренне рассчитывал на помощь и поддержку со стороны Киркорова, который уже тогда был звездой первой величины, но, по его словам, этой помощи он так и не дождался.

Более того, Шаляпин обвинил Киркорова в том, что тот «подпортил ему жизнь», причем не только ему одному, но и многим другим артистам, которые, возможно, не решаются говорить об этом открыто.

«Когда‑то нужна была помощь. Один щелчок его пальцев в 2006 году — и я бы мог нормально реализоваться. Но мне помогли, хотя он и не должен был этого делать. <…> Сегодня я ему желаю здоровья. Я сам иногда хвораю. Мне искренне его как‑то жалко по‑человечески — наверное, человек болеет», — отметил Прохор.

Свою же нынешнюю популярность шоумен приписывает исключительно собственным усилиям и таланту, подчеркивая, что Киркоров не имеет к его успеху никакого отношения.

Шаляпин также призвал всех артистов относиться друг к другу добрее, напомнив, что через 50 лет ни слава, ни материальные блага уже не будут иметь значения, и тогда каждый останется только с теми отношениями, которые он построил при жизни.

