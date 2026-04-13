Совместная работа с Шаляпиным сбила «рабочий настрой» Ольги Бузовой

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что шоумен Прохор Шаляпин поменял ее отношение к работе, сообщает Super.ru. По словам артистки, совместная деятельность с ним «сбила ей рабочий настрой».

Шаляпин известен своей философией спокойного образа жизни. Недавно он даже выпусти книгу «Главное — не уработаться! Дневник легкой жизни», в которой он описывает свою жизнь и дает советы о том, как относится к проблемам проще.

Недавний отпуск Бузовой, по ее словам, стал для нее эмоциональной перезагрузкой. После отдыха певица стала иначе смотреть на привычный темп работы и нагрузки.

«Мы очень много думаем, анализируем. Я всегда говорю: "Выключайте мозг, разрешите себе жить, разрешите себе ошибаться, пробуйте, рискуйте, газуйте и ничего не бойтесь!"» — призналась Ольга.

При этом на профессиональной активности изменения пока не отразились — график съемок, концертов и мероприятий остается плотным. Однако Бузова теперь больше задумывается о необходимости отдыха и эмоционального баланса.

