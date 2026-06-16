Прославившаяся после «Пусть говорят» Шурыгина оказалась в СИЗО по делу о порнографии

Скандально известная блогерша Диана Шурыгина вновь оказалась в центре внимания правоохранительных органов. На этот раз ее обвиняют в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, сообщает The Voice со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По данным источника, поводом для возбуждения уголовного дела стали интимные видеозаписи с участием бывшей героини ток-шоу «Пусть говорят». Ролики около года назад появились в закрытых телеграм-каналах, сообщил экс-возлюбленный блогерши Святослав Гусев.

Отмечается, что в квартире Шурыгиной уже прошел обыск. Сама блогерша, по информации Гусева, сейчас находится в следственном изоляторе (СИЗО). Дозвониться до нее и ее матери журналистам не удалось.

Обвинение предъявлено по ст. 242 УК РФ — незаконное изготовление и оборот порнографических материалов, совершенные по предварительному сговору или организованной группой. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, Шурыгина стала известна всей стране в 2016 году после участия в «Пусть говорят» на Первом канале. Тогда она заявила об изнасиловании со стороны студента Сергея Семенова. Девушке было 15 лет. Суд признал молодого человека виновным и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Позднее наказание смягчили, и в 2018 году он был освобожден условно-досрочно.

После этих событий Шурыгина начала вести блог, а в 2021 году создала аккаунт на платформе OnlyFans, где размещала откровенный контент.

Ранее бывший жених Дианы Шурыгиной сообщил, что написал на нее заявление в полицию.