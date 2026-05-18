Экс-возлюбленный скандально прославившейся Дианы Шурыгиной написал на нее заявление

Диана Шурыгина, получившая скандальную известность после ток-шоу «Пусть говорят» с Андреем Малаховым в 2017 году, оказалась в центре нового уголовного скандала, сообщает Super.ru. По информации издания, бывший возлюбленный Дианы, предприниматель Святослав Гусев, написал на нее заявление в полицию, в котором обвинил в краже 2,8 млн рублей.

По словам Гусева, инцидент произошел, пока он был в командировке. Он отметил, что доступ к его московской квартире, которую пара использовала как склад для личных вещей, в тот момент был только у Шурыгиной и ее помощниц. Вернувшись, бизнесмен недосчитался крупной суммы наличных и дорогой техники.

«Среди пропавших вещей — сейф, где хранились около 1,1 млн рублей наличными, а также ноутбук, игровая приставка, сабвуфер и другие девайсы», — перечислил мужчина.

Он предполагает, что имущество было продано за бесценок.

«Скорее всего, она продала это все чуть ли не за 10–15% от реальной стоимости. Там не только мое оборудование было — пропало и то, что оставили на хранение люди», — посетовал Гусев.

Самой веской причиной для подозрений, по мнению Гусева, является пагубное пристрастие блогерши.

«Насколько я знаю, у нее заблокировали Инстаграм, OnlyFans она не может себе создать, поэтому доход небольшой. При этом на покупку баллонов с закисью азота у нее уходит по 400 тысяч рублей в неделю», — рассказал мужчина.

Шурыгина и Гусев расстались после того, как под воздействием этого вещества блогерша набросилась на него и запустила в него граненным стаканом. Тогда из дома ее выводили сотрудники полиции.

Сам экс-возлюбленный ждет рассмотрения заявления. Он признался, что доказать вину будет бывшей девушки будет сложно, так как признаков взлома и записей с камер видеонаблюдения нет.

Сама же Шурыгина удалила переписку с бывшим и настаивает на своей невиновности и вообще назвала «доброй и хорошей».

