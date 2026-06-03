«Отец грозился отстреливать»: 17-летняя дочь Сергея Жукова нашла любовь в ЦСКА
The Voice: 17-летняя дочь Сергея Жукова раскрыла роман с футболистом ЦСКА
Фото: [скриншот видео]
17-летняя дочь известного певца и лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова отправилась на Мальдивы. Компанию ей составил 22-летний футболист московского ЦСКА Матвей Лукин, сообщает The Voice. О романе пары стало известно благодаря социальным сетям спортсмена, который выложил совместные кадры.
Влюбленные получили много положительных отзывов, а поклонники сравнили их с другой звездной парой — Анной Пересильд и Ваней Дмитриенко.
Лукин уже знаком с родителями Ники. Накануне его заметили на юбилее самого Жукова. Примечательно, что год назад Сергей в шутку грозился «отстреливать ухажеров» дочери. Видимо, футболист ЦСКА сумел найти подход к знаменитому отцу.
Ника Жукова не просто дочь звезды, она и сама успешная актриса. Девушка прославилась после роли в сериале «Плакса», а также снялась в фильме «Артек. Большое путешествие».
Ранее сообщалось, что лидеру группы «Руки Вверх!» Сергею Жукову ограничили выезд за границу.