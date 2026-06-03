«Отец грозился отстреливать»: 17-летняя дочь Сергея Жукова нашла любовь в ЦСКА

17-летняя дочь известного певца и лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова отправилась на Мальдивы. Компанию ей составил 22-летний футболист московского ЦСКА Матвей Лукин, сообщает The Voice. О романе пары стало известно благодаря социальным сетям спортсмена, который выложил совместные кадры.

Влюбленные получили много положительных отзывов, а поклонники сравнили их с другой звездной парой — Анной Пересильд и Ваней Дмитриенко.

Лукин уже знаком с родителями Ники. Накануне его заметили на юбилее самого Жукова. Примечательно, что год назад Сергей в шутку грозился «отстреливать ухажеров» дочери. Видимо, футболист ЦСКА сумел найти подход к знаменитому отцу.

Ника Жукова не просто дочь звезды, она и сама успешная актриса. Девушка прославилась после роли в сериале «Плакса», а также снялась в фильме «Артек. Большое путешествие».

Ранее сообщалось, что лидеру группы «Руки Вверх!» Сергею Жукову ограничили выезд за границу.