Седокову потребовали проверить по статье о доведении до самоубийства

Певицу Анну Седокову призвали проверить по статье о доведении до самоубийства после смерти ее бывшего мужа Яниса Тиммы, сообщил Mash.

Подписчики обвиняют ее в том, что она издевалась над Янисом и нанесла ему психическую травму из-за развода. Отмечается, что по этой причине он решил совершить суицид.

Также подписчики обвинили Седокову в том, что именно она увела его из семьи в 2019 году, где у экс-баскетболиста остался несовершеннолетний ребенок.

По словам самой артистки, их отношения были токсичными — пара часто расставалась и сходилась вновь (по меньшей мере «раз двадцать»), а затем они вновь объявляли о разводе, но продолжали встречаться.

9 декабря пара рассталась — на этот раз окончательно.

Некоторые подписчики просят прекратить травлю Анны, указывая на то, что Тимма совершил ужасный поступок, покончив с собой практически в день ее рождения. Из-за наплыва хейтеров артистка была вынуждена закрыть комментарии в своих соцсетях.

Янис Тимма умер в ночь на 17 декабря в одном из московских отелей. По информации SHOT, он жил в отеле за 5 тыс. руб. в сутки. Баскетболист снял номер недалеко от дома Седоковой.

После смерти Тиммы Седокова в слезах попросила оградить ее сына от этой информации.