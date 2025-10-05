Специалисты выявили дефект на колонне Мемориала Славы в Владикавказе

Во Владикавказе на территории Мемориала Славы зафиксировано серьезное повреждение — трещина на одной из колонн. Об этом сообщила «Газета.RU» со ссылкой на телеграм-канал «ЧП/Владикавказ».

По словам главы управления культуры городской администрации Руслана Марзоева, дефект возник из-за технических ошибок, которые допустили при монтаже стелы с изображением Георгия Победоносца. В частности, внутрь бронзовой скульптуры был залит бетон, что привело к разрушению швов конструкции из-за расширения материала.

Неисправность выявили несколько лет назад, и первоначально проблему пытались устранить самостоятельно, но усилия не принесли результатов.

В прошлом году эксперты из Санкт-Петербурга провели детальную проверку и рекомендовали провести реконструкцию. Планируется, что работы будут реализованы в рамках программы Министерства обороны, соответствующая заявка уже направлена.

Кроме того, запланирована реставрация панно, а также более сорока захоронений Героев Советского Союза и России, в том числе могилы Иссы Плиева.

Окончательное решение по вопросу финансирования этих объектов должно быть принято правительством Российской Федерации до завершения этого года. Если ремонт будет одобрен, то на его проведение в течение двух лет могут выделить около 70 млн руб.

