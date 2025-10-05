Рыцарь в доспехах в Самаре остался без свитка и руки

В Самаре исчезла скульптура, располагавшаяся на перекрестке улиц Ленинградской и Водников. Об этом сообщила «Газета.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Самара с огоньком».

Представшая перед горожанами в виде рыцаря в доспехах, статуя держала в руке свиток с девизом «Живя живи», а другой рукой опиралась на меч. На снимках, сделанных в городе, видно, что у скульптуры похищены не только эти предметы, но и часть левой руки.

Этот арт-объект появился в 1990-х годах благодаря инициативе местного предпринимателя Геннадия Звягина. Композиция дополнена аркой с инициалами бизнесмена, датами «1996 — 2001», перекрещенными мечами и геральдическим щитом. Несмотря на отсутствие значимой исторической или культурной ценности, статуя пользовалась популярностью у жителей и гостей города.

