США подтвердили участие в конкурсе «Интервидение»

США официально заявили об участии в «Интервидении» — конкурсе, который возрождают после 45-летнего перерыва. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Музыкальный конкурс «Интервидение», исчезнувший с международной сцены в начале 80-х, готовится к масштабному возвращению. Впервые за 45 лет фестиваль снова пройдет, и теперь в числе участников оказались не только страны СНГ и БРИКС, но и США.

Американская сторона подтвердила свое участие и уже начала отбор исполнителя, который отправится в Москву. Обновленный формат конкурса обещает объединить около 20 стран из Азии, Латинской Америки, Африки и Европы. Организаторы сделали ставку на культурное разнообразие и политически нейтральную платформу, которая способна стать альтернативой «Евровидению» в новых геополитических условиях.

Окончательный список стран-участниц раскроют на церемонии в Москве, которая пройдет на Манежной площади и откроет 100-дневный отсчет до старта фестиваля. Уже известно, что в конкурсе примут участие артисты из России, Белоруссии, Кубы, Сербии, Киргизии и Венесуэлы. Интригу с американским участником пока сохраняют.

Ранее автором песни SHAMAN для «Интервидения» стал известный продюсер и композитор Максим Фадеев.