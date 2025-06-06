Автором песни SHAMAN для «Интервидения» стал известный продюсер и композитор

В пресс-службе международного музыкального конкурса «Интервидение» проинформировали, что представитель России SHAMAN исполнит песню, автором которой стал композитор и продюсер Максим Фадеев, сообщило РИА Новости.

По информации издания, продюсер и композитор представил несколько версий песни «Прямо по сердцу». По его словам, варианты отличались друг от друга эмоциональными векторами. Версии одной композиции передавали разные настроения. Фадеев выбрал один из вариантов, который, по его мнению, будет более подходящим для мероприятия.

«Мне было приятно выполнять эту работу, поскольку задача стояла непростая. А когда есть вызов — я это очень люблю», — отметил композитор.

По информации издания, SHAMAN также рассказал о многократном опыте сотрудничества с Максимом Фадеевым. Певец исполнял его авторские композиции. По мнению участника «Интервидения», музыка Фадеева — это грань между реальным и божественным мирами.

По данным издания, конкурс пройдет в Москве 20 сентября. Мероприятие состоится на Live Арене.

Ранее сообщалось, что подмосковных волонтеров пригласили принять участие в международном музыкальном конкурсе «Интервидение».