Стадион «Спартак» в подмосковном Серпухове готовится к официальному открытию

На серпуховском стадионе «Спартак» полностью завершены работы по реконструкции и благоустройству.

Спортивный комплекс был модернизирован по решению губернатора в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Разрешение на ввод в эксплуатацию получено, стадион ждет официального открытия.

Строители постарались на славу. У футбольного поля теперь освещение, табло, оборудована информаторская кабина. Свой сектор есть и у легкоатлетов. Как отметил начальник строительного участка Александр Кожемяков, высота трибун стала 24 метра вместо прежних шести. Посадочных мест — 2500.

Подрядчик в течение пяти лет будет нести гарантийные обязательства по сданному в эксплуатацию объекту.

Стадиону «Спартак» в Серпухове более 100 лет. Это одно из самых старейших спортсооружений в Московской области.