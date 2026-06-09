Стало известно, где живут сыгравшие в сериале «Всегда говорила "всегда"» Бойко и Порошина

Актеры Мария Порошина и Ярослав Бойко, наконец, официально оформили свои отношения, о чем долгое время ходили лишь слухи. Интересно, что радостную новость публично раскрыл не кто иной, как бывший супруг Порошиной, актер Гоша Куценко.

Как стало известно Woman.ru, после торжества Бойко переехал к возлюбленной. Теперь они живут в ее трехкомнатной квартире, расположенной на юго-западе Москвы. Однако это не единственное их жилье.

По данным источников, большую часть времени супруги проводят в загородном доме Порошиной. Эта недвижимость имеет свою историю — дом строился на протяжении 17 лет.

Слухи о романе Марии и Ярослава ходили давно. Они вместе посещали светские мероприятия, участвовали в общих проектах, но никогда не комментировали свои отношения. По некоторым данным, роман артистов начался на съемках сериала «Всегда говорила "всегда"». Тогда они оба были несвободны.

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