«Я был на их свадьбе»: Гоша Куценко раскрыл тайну, которую Порошина и Бойко скрывали больше десяти лет

Известный российский актер Гоша Куценко сделал сенсационное заявление в эфире программы «Ты не поверишь!». Он подтвердил давние слухи о романе Марии Порошиной и Ярослава Бойко, пишет Super. Более того, Куценко заявил, что даже присутствовал на их свадьбе.

Слухи о романе Порошиной и Бойко ходили более десяти лет. Поклонники начали обсуждать их возможные отношения еще во время совместных съемок в популярном сериале «Всегда говори „всегда“». Однако ни Мария, ни Ярослав никогда не подтверждали романтическую связь.

Напомним, что личная жизнь Бойко была бурной. В 2023 году он развелся с Рамуной Ходоркайте после более чем двух десятилетий брака. У актера также есть внебрачный сын от актрисы Евгении Добровольской.

Сама Порошина предпочитает не обсуждать личную жизнь. С Гошей Куценко, отцом ее старшей дочери Полины, она сохранила теплые дружеские отношения. Куценко неоднократно говорил, что хорошо относится к бывшей избраннице.

Комментируя свадьбу, Куценко также назвал Ярослава «надежным человеком» и отметил, что знает его дольше, чем Порошину.

Ранее стало известно, что звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович вышла замуж.