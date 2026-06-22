Стало известно, когда Дима Масленников и Клава Кока сыграют свадьбу

Певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) и блогер Дима Масленников в апреле подтвердили слухи о романе и объявили о помолвке. Поклонники пары ликовали: их любимцы, которых фанаты «сватали» друг с другом долгое время, решили официально узаконить отношения. Однако дата свадьбы держалась в секрете. Теперь же появилась конкретная информация.

Как пишет Super, информацию о женитьбе случайно раскрыл блогер Слава Бустер (Вячеслав Леонтьев) во время одного из своих стримов. Он показал подписчикам приглашение на свадьбу и подтвердил, что торжество состоится уже в сентябре. По словам Бустера, это именно свадьба Масленникова и Коки.

Интересно, что еще в 2023 году Масленников роман с Клавой. Тогда он говорил, что их отношения исключительно дружеские, и даже отмечал отсутствие «искры». Однако в начале 2026 его риторика изменилась. На вопросы о возможном романе Дима отвечал уклончиво, а затем и вовсе перестал их отрицать.

«Нас постоянно шипперят, нас женят постоянно. Если кто-то хочет так говорить — пусть говорит, мы не против», — заявил он тогда.

Теперь же стало ясно, что слухи были правдивы. Пара действительно вместе и готовится к свадьбе. Где именно состоится торжество, пока неизвестно.

Ранее дочь солиста группы «Корни» Александра Бердникова заявила, что готова к большой цыганской свадьбе.