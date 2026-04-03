Певица Клава Кока и блогер Дима Масленников объявили об отношениях

Певица Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) представила новый альбом «Как я люблю тебя», обложка которого вызвала бурную реакцию фанатов: на ней она целуется с блогером Димой Масленниковым. Сам Дмитрий уже подтвердил, что пластинка посвящена именно ему, сообщает The Voice.

На обложке Клава и Дима запечатлены в страстном поцелуе — и это стало официальным подтверждением слухов, которые ходили больше двух лет. Поклонники начали подозревать роман еще в 2023 году, однако тогда Клава была в отношениях с Александром Повериным.

Певица и Александр отдыхали вместе, выкладывали романтичные фото, н их роман продлился полтора года — до сентября 2025-го. К тому моменту Клава и Дима уже успели сблизиться: они появились вместе на юбилейном концерте и в столичном ресторане.

Теперь же секрет раскрыт. Клава, в свою очередь, посвятила ему песни, в которых, по словам первых слушателей, описана их десятилетняя дружба, переросшая в нечто большее.

