Минюст признал рэпера Влади иноагентом

Министерство юстиции РФ обновило список иностранных агентов, внеся в него российского рэпера Владислава Лешкевича* (Влади) из группы «Каста». Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства в пятницу, 24 января.

Обоснованием признания музыканта иноагентом стало распространение информации других лиц, признанных в России иностранными агентами. Кроме того, указано на сайте Минюста, Лешкевич выступал против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и критиковал власти России.

Помимо Лешкевича иноагентами признаны журналисты «Русской службы Би-би-си» Ольга Ившина и «Настоящего времени»** Алексей Продайвода*, политический аналитик и редакционный директор центра Riddle Russia Антон Барбашин*, блогер Максим Климов* и проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал»*.

Ранее сообщалось, что Россия попросила помощи с уголовным делом у страны, где живет актер-иноагент Артур Смольянинов*.

*Минюстом РФ признаны иностранными агентами.

**признана в России нежелательной организацией.