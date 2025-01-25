Россия попросила помощи с уголовным делом у страны, где живет Смольянинов*

Сотрудники российских правоохранительных органов обратились к властям страны, где в настоящее время находится бежавший из РФ после начала СВО актер Артур Смольянинов*, с просьбой оказать содействие в расследовании уголовного дела, возбуждённого в отношении него по статьям о распространении фейков об армии и возбуждении ненависти. Об этом стало известно из сообщения РИА Новости со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах.

В январе 2023 года Минюст внес Смольянинова* в список иностранных агентов. В мае прошлого года его также включили в перечень террористов и экстремистов.

В конце октября Басманный суд Москвы заочно арестовал актёра. Его объявили в международный розыск по уголовному делу о возбуждении ненависти и вражды в интернете, а также распространении ложных сведений о Вооруженных силах Российской Федерации.

По информации источника, Смольянинов* предположительно находится в Латвии. Ранее он давал концерты в Париже и Америке.

«Запрос о правовой помощи в рамках расследования уголовного дела в отношении Смольянинова* был направлен в государство, где фигурант находится», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что долг сбежавшего из России актера Артура Смольянинова* превысил 200 тыс. руб.

*- иноагент, внесен в перечень террористов и экстремистов