В Московской области оборудуют более 50 лыжных трасс

В зимний сезон в подмосковных парках появятся 52 лыжные, комфортабельные трассы. Об этом на заседании сообщил правительства региональный министр благоустройства Михаил Хайкин.

Как отметил спикер, основные работы по устройству трасс запланированы на начало сентября, когда, по прогнозам синоптиков, ожидаются обильные снегопады, и толщина снежного покрова составит не менее 15 сантиметров.

По сравнению с прошлым сезоном, значительно увеличится количество парковых зон с различными активными зонами. В пунктах проката на 38 трассах можно будет приобрести лыжи и другой инвентарь. Общая протяженность благоустроенных трасс составит 173,4 километра.