«Заплатила за встречу, а ей сказали — "санкции"»: блогер нарвалась на обман при знакомстве с «танцующим миллионером»

Российская блогерша Анжелика Епихова хотела познакомиться с итальянским бизнесменом и популярным интернет-персонажем Джанлукой Вакки и нарвалась на обман, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал «112».

По информации источника, за организацию встречи девушка заплатила 3 млн рублей. Она перевела деньги неким Артему Савкину и Кириллу Павлову — по 1,5 млн рублей каждому. Однако знакомство с Вакии, которого также прозвали «танцующий миллионер», так и не состоялось. Спустя полгода Анжелике сообщили, что встреча отменяется из-за санкций. При этом деньги организаторы не вернули.

Епихова попыталась вернуть средства через суд. Она требовала взыскать не только 3 млн рублей, но и проценты за пользование деньгами, а также компенсировать расходы на юридические услуги в размере 350 тысяч рублей и госпошлину в 35 тысяч рублей. Однако суд отказал в удовлетворении иска.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из ЯНАО месяц платила лжеброкеру и лишилась 1,4 млн рублей.