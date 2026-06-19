Миф о «легких деньгах» разорил российскую пенсионерку

Жительница Нового Уренгоя поверила незнакомцу из социальных сетей и лишилась крупной суммы. Женщина в течение месяца переводила деньги на инвестиционные проекты, надеясь на быструю прибыль, но в итоге осталась ни с чем, а ее виртуальный куратор просто исчез.

В Новом Уренгое полицейские зафиксировали очередной случай крупного мошенничества с использованием интернет-коммуникаций. Жертвой афериста стала 55-летняя горожанка, которая лишилась сбережений в размере 1,4 миллиона рублей. Подробности инцидента приводит интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на телеграм-канал «Кибер Ямал».

Схема обмана оказалась классической, но от этого не менее эффективной. Неизвестный написал северянке во «ВКонтакте» и предложил участие в высокодоходных инвестиционных проектах. Собеседник убеждал женщину, что вложения принесут стремительный рост капитала, и та клюнула на обещания легкого заработка.

На протяжении месяца потерпевшая исправно пополняла счета, перечисляя деньги на разные проекты, которые рекомендовал лжеброкер. Однако никакой отдачи от вложений она так и не дождалась. Когда женщина попыталась выяснить причины отсутствия дохода, ее куратор перестал выходить на связь. К тому моменту мошенник уже скрылся с похищенными средствами.

В общей сложности ущерб, причиненный доверчивой ямалке, превысил миллион рублей.

Стоит отметить, что региональные оперативники продолжают бороться с подобными преступлениями. Так, недавно на Ямале было раскрыто киберпреступление с оборотом около 500 сим-карт, которое действовало на протяжении полугода — с января по июнь. Однако несмотря на активную работу правоохранительных органов, количество обманутых вкладчиков остается значительным.

Ранее сообщалось, что мошенники продают несуществующие туры через соцсети.