«Зенит» намерен купить форварда «Динамо» Тюкавина

«Зенит» подготовил новое предложение для «Динамо» по трансферу одного из лучших нападающих России Константина Тюкавина, сообщил инсайдер Иван Карпов.

По его данным, это второй заход санкт-петербургского клуба за Тюкавиным. Первое предложение в размере €25 млн в «Динамо» отвергли, и «Зенит» повысил его до €30 млн. Бело-голубые взяли время на раздумье.

Карпов отмечает, что форвардом интересовался и «Спартак», но сам Тюкавин категорически отказался переходить в стан принципиальных соперников. Нападающий не против переезда в Санкт-Петербург, но оставляет за клубом право принять решение.

24-летний воспитанник «Динамо» провел 182 матча за бело-голубых в карьере, забив 61 мяч и отдав 35 передач (13+6 в минувшем сезоне). Портал Transfermarkt оценивает форварда в €17 млн.

Ранее председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев подтвердил интерес «Зенита» к Тюкавину.