В «Динамо» подтвердили интерес «Зенита» к Тюкавину

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев в интервью «СЭ» подтвердил, что «Зенит» действительно проявлял интерес к форварду бело-голубых Константину Тюкавину. СМИ сообщали, что петербургский клуб направил оффер на €25 млн.

По словам функционера, Тюкавин в ближайшие годы сосредоточен на игре за «Динамо». Ивлев уверен, что нападающий может вырасти в игрока мирового класса. Он пообещал, что «Динамо» рассмотрит серьезное предложение от ведущего европейского клуба, но пока таковых не поступало.

Константин Тюкавин пропустил начало минувшего сезона, восстанавливаясь после операции на крестах. Он провел 31 матча за «Динамо» в чемпионате и Кубке России, забив 13 мячей и отдав шесть передач.

Также Ивлев рассказал, что трансферные планы «Динамо» на летнее межсезонье будут сформированы после того, как новый главный тренер Сандро Шварц оценит возможности всех уже имеющихся игроков.

Ранее стало известно, что «Спартак» отверг третье предложение от «Индепендьенте» по трансферу Эсекьеля Барко.