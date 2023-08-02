Жителей Подмосковья призывают поучаствовать в голосовании национальной премии «Горы России»

Горнолыжные комплексы «Волен-Степаново» и «Сорочаны» из Дмитрова выдвинуты на номинацию лучший горнолыжный курорт национальной премии «Горы России-2023». Об этом рассказали в региональном Минкульте.

Отмечается, что отдать свой голос за Подмосковье можно на сайте до середины октября. А торжественная церемония награждения лауреатов состоится уже в ноябре в Москве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в этом году в регионе откроется 14 парков.