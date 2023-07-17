Губернатор Подмосковья: 14 парков откроется в области в этом году

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в области планируется открыть четырнадцать парков. Один из них открыли в минувшие выходные – это парк «Дубрава» в Павловском Посаде.

Глава региона напомнил, что парк был заложен более ста шестидесяти лет назад и сильно зарос с того времени. Поэтому на территории провели работы по благоустройству.

В парке обустроили дом проекта «Активное долголетие» – там участники программы могут посещать занятия по гимнастике и йоге. Также открыли ларек с кофе и мороженым.

«Обновили пруд, запустили в него рыбу, поставили шезлонги. Сделали парковку на сто пятьдесят мест, прогулочные и велосипедные дорожки, туалеты, качели и площадку для выгула собак», - добавил губернатор.

Ранее Воробьев отметил, что в области растет посещаемость парков.