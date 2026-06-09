«18 лет строгого режима за бабушку и брата»: суд отклонил апелляцию пасынка Стаса Намина

Апелляционный суд не смягчил наказание для Романа Ткаченко, пасынка известного музыканта и художника Стаса Намина, сообщает Super со ссылкой на «112». Приговор, вынесенный ранее, остался без изменений.

Напомним, что Ткаченко был признан виновным в двойном убийстве и приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Отмечается, что защита осужденного пыталась добиться пересмотра решения. Адвокаты ходатайствовали о повторной психиатрической экспертизе, ссылаясь на проблемы с психическим состоянием Романа. Ранее сообщалось, что он может страдать раздвоением личности. Также защита подчеркивала его сильную привязанность к бабушке и брату — тем, кого он убил.

Напомним, трагедия произошла в октябре 2023 года в деревне Крюково Московской области. Причиной конфликта стала продажа дома. В ходе ссоры Ткаченко сначала убил свою бабушку, а затем и брата, который прибыл на место происшествия. Интересно, что после содеянного он сам уведомил полицию о преступлении.

Ранее стало известно о смерти отсидевшего за двойное убийство актера Филиппа Яловега.