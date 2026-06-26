Администрация: пробы с Опытных прудов направят на проверку в Росприроднадзор

В Котельниках обследовали Большой и Малый Опытные пруды. По данным администрации, в ходе выездного осмотра на поверхности водоемов обнаружили масляную пленку и признаки загрязнения воды.

Специалисты предположили, что причиной появления пленки могло стать попадание в акваторию продуктов горения — это связывают с пожаром на территории ТЦ «Садовод». Для уточнения масштаба проблемы планируется взять пробы воды. Результаты исследований намерены направить в Росприроднадзор: поскольку пруды находятся в федеральной собственности, именно эта служба отвечает за экологический надзор и принятие мер.



Жителям предложили сообщать о возможных фактах загрязнения по горячей линии Росприроднадзора для чрезвычайных ситуаций — 8 800 550-80-45.