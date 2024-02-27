Мобильные лаборатории совершили более двадцати выездов для оценки воздуха в Подмосковье

За прошлую неделю мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» совершили 21 выезд в городские округа Подмосковья, чтобы оценить качество воздуха, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области. Работы прошли на территории Егорьевска, Серпухова, Лобни, Подольска и не только.

«Специалисты «Мособлэкомониторинга» провели исследования состояния атмосферного воздуха по 31 загрязняющему веществу. Измерения велись, преимущественно, в зоне влияния промышленных предприятий и объектов обращения с отходами», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, округами с самым чистым воздухом на прошлой неделе стали Одинцовский и Сергиево-Посадский. Качество воздуха в других муниципалитетах также не вызвало беспокойства, уточнил министр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.