Школьница из городского округа Кашира победила на Международном экофоруме

Жительница городского округа Кашира Виктория Бакотина одержала победу на конкурсе детского творчества, который вошел в программу II Международного детского экологического форума «Изменение климата глазами детей 2023».

Виктория учится в Детском экологическом центре городского округа Кашира. Она оказалась лучшей сразу в двух номинациях: «ЭкоМода» и «Экобезопасность».

Церемония награждения состоялась в Москве, в кинотеатре «Космос» на территории ВДНХ. Участие принимали представители разных регионов страны.

Школьники из городского округа Кашира выполнили для конкурса несколько творческих работ в самых разных жанрах. Это тематические рисунки, видео- и фоторепортажи, тематические поделки, научные исследования и даже костюмы из вторсырья.