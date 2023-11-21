В Подольске решается вопрос с устранением навалов строительных отходов возле реки Конопельки

В Подольске решается вопрос с ликвидацией свалки строительного мусора возле реки Конопельки в деревне Бережки. Минэкологии Подмосковья обратилось в городскую прокуратуру.

По словам главы министерства Тихона Фирсова, инспекторы ведомства провели проверку на территории строящегося ЖК «Каскад парк 2». В ее рамках выяснилось, что на участке земли, который прилегает к берегу реки, остались навалы строительных отходов.

Министр отметил, что на земельном участке уже взяли пробы почв. Экспертное заключение и материалы проверки были направлены в прокуратуру городского округа для принятия решения.