Жителей Подмосковья призвали подкармливать белок в парках

Ранняя весна является для белок самым сложным периодом в году, рассказали в министерстве экологии и природопользования Московской области.

Трудности связаны с пропитанием в лесу, указали в ведомстве. Белки являются всеядными, если растительной пищи нет, они могут даже прибегать к хищничеству, отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

«Рекомендуем нашим жителям не убирать кормушки с деревьев раньше времени, а именно — до полного схода снежного покрова класть в них угощения для животных», — указал он.

Глава областного Минэкологии предупредил, что нельзя кормить белок с рук, поскольку они могут укусить. Угощение лучше положить на землю или в кормушку, а затем отойти в сторону.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в текущем году в регионе расчистят почти тридцать водоемов.